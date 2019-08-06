Под Челябинском загорелась электричка

В настоящее время устанавливаются подробности произошедшего.

Сегодня, 6 августа, в районе полудня на станции Бишкиль Южно-Уральской железной дороги загорелся головной вагон электропоезда. Сообщается, что в момент возгорания он был пуст.

«6 августа в 11:50 часов по местному времени на станции Бишкиль (Челябинский регион ЮУЖД) после завершения маршрута пригородного электропоезда № 6007 сообщением Челябинск - Бишкиль было обнаружено возгорание головного вагона. При обнаружении возгорания электропоезд был без пассажиров»,— сообщает ЮУЖД.

Пригородный поезд №6007 «Челябинск — Бишкиль» закончил маршрут и стоял на «конечной». На пожаре никто не пострадал. Пассажиров в вагоне не было, а работники эвакуировались самостоятельно. Для ликвидации возгорания прибыли пожарный поезд со станции Челябинск и пожарный расчет из Чебаркуля.

Обстоятельства случившегося выясняются.