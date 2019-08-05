В Челябинской области сгорело старое общежитие

В Магнитогорске сгорело заброшенное здание

Вчера,4 августа, в Магнитогорске произошел сильный пожар. Пользователи социальных сетей весь вечер делились фотографиями и видео с места событий. На улице Уральской загорелось старое трехэтажное здание. По словам магнитогорцев, раньше здесь располагалось общежитие профессионального училища №67, затем небольшая гостиница, а последние несколько лет оно пустует. Самыми частыми гостями здесь стали люди без определенного места жительства. Изредка наведывается любопытная молодежь.

«Вызов поступил в 20.30. У нас нет сведений о том, что это было училище, здание обозначено как заброшенное. В силу большой пожарной загруженности тушение осуществлялось до 21.30. На месте работали 6 автоцистерн и 2 автолестницы. Было задействовано 36 человек личного состава. Предварительная причина возгорание - неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц»,— сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Соседние объекты не пострадали. Кадры с места событий вы можете посмотреть на сайте 1obl.tv.