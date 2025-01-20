В Челябинской области водитель и пассажир ВАЗа погибли в ДТП

Сотрудники ГАИ напоминают о соблюдении ПДД на трассах

Сегодня, 20 января, на 96-м километре дороги Черноречье — Варна — Карталы — Бреды 44‑летний водитель Renault при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ под управлением 37‑летнего мужчины, сообщили в Госавтоинспекции региона.

«На месте погибли водитель отечественной легковушки и его 39‑летний пассажир. Все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности», — уточнили в ГАИ.

Чтобы деблокировать погибших из салона, понадобилась помощь сотрудников МЧС.

Водителям напоминают о соблюдении правил обгона и скоростного режима на трассах.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», в 2024 году на дорогах Челябинской области жертвами аварий стали 340 человек.