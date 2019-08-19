В Челябинской области пострадавшие в ДТП с автобусом идут на поправку

В Минздраве Челябинской области рассказали о состоянии пяти участников аварии.

В минувшую пятницу, 16 августа, в Челябинской области произошло ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля. В министерстве здравоохранения Челябинской области рассказали о состоянии здоровья пострадавших.

«Всего в ДТП пострадало пять человек, в том числе ребёнок. Все они были госпитализированы с травмами средней степени тяжести в больницы Верхнеуральска. Потом ребёнок был переведён в детскую городскую больницу Магнитогорска, где ему назначили амбулаторное лечение. Одного из пострадавших уже выписали, у троих состояние стабильное, в скором времени также будут выписаны», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ведомства.

Напомним, авария произошла на 183 километре автодороги «Магнитогорск — Чебаркуль» около 14:45 по местному времени. Автобус марки «Ивеко» столкнулся с грузовиком «Фотон». Всего пострадало девять человек, однако четверо из них от госпитализации отказались.