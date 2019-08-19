В Челябинской области в ДТП погибли двое пенсионеров и пострадали дети

Двух девочек сразу же госпитализировали с места аварии.

В Челябинской области сегодня, 19 августа, рано утром столкнулись два автомобиля. В одной из машин находились два ребенка и два пенсионера.

Около 8:45 на 35 километре автодороги «Троицк — Степное» произошло ДТП с участием двух автомобилей ВАЗ-2106 и «Сузуки Гранд Витара». В отечественной машине находились 70-летний водитель, 67-летняя пассажирка и две девочки 9 и 14 лет. Пенсионеры погибли на месте происшествия. Дети получили травмы, после чего их госпитализировали. 42-летний водитель иномарки жив, по предварительным данным, он не пострадал.

«На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего»,— сообщают в ГУ МВД России по Челябинской области.

Также известно, что все участники аварии — жители Троицкого района. Водитель «Сузуки» ехал в сторону Магнитогорска. Все обстоятельства произошедшего выясняются.