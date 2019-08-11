В Миассе водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Личность виновника аварии установлена.

Сегодня, 11 августа, ночью в городе Миассе Челябинской области на нерегулируемом пешеходном переходе случилось дорожно-транспортное происшествие: автомобиль насмерть сбил человека.

ДТП произошло по проспекту Октября возле 64 дома. Мужчина за рулем автомобиля марки «Рено Логан» совершил наезд на 19-летнего парня, переходившего дорогу по «зебре». В результате аварии пешеход получил тяжелые травмы, после чего скончался. А водитель сразу же покинул место происшествия.

После чего, сотрудниками ГИБДД виновник ДТП был найден: им оказался 23-летний житель Чебаркуля.

«В его действиях усматриваются признаки преступлений, предусмотренных статьями 125 «оставление в опасности» и 264 «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция указанных статей предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет», — рассказали корреспонденту сайта «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

На сегодняшний день виновнику ДТП избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащее поведение. Дальше делом будет заниматься следственный отдел ОМВД России по городу Миассу.