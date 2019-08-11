В Челябинской области в аварию попал автобус с детьми

Ребята получили травмы

В Челябинской области вчера, 10 августа, столкнулись два автобуса, одна из машин следовала из детского лагеря. Дорожно-транспортное происшествие случилось в районе СНТ «Локомотивный 2».

Около 16:00 часов 49-летний водитель автобуса, следовавшего из детского лагеря в сопровождении экипажа областного полка ДПС, не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автобуса — произошло столкновение.

«В результате легкие травмы, ушибы мягких тканей лица, получили 3 ребенка: две 10-летние девочки и 12-летний мальчик», — рассказали корреспонденту сайта «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Все обстоятельства аварии выясняются. По данному факту проводится проверка.