/ В Челябинской области ведутся поиски дезориентированной женщины

Ее разыскивают уже несколько дней.

В Челябинской области ведутся поиски женщины, нуждающейся в помощи. Зоя Гуриенко несколько дней назад пропала в Магнитогорске. Около 5 утра 17 мая она вышла из дома по улице Бибищева и с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Женщина дезориентирована, ей необходима помощь.

Была одета в серую куртку, черные бриджи и шлепанцы.

Нуждающуюся в медицинской помощи женщину разыскивают волонтеры. Если у вас есть какая-то информация о местонахождении Зои Гуриенко, сообщите ее по одному из номеров: 8−909−097−72−60 — Раис, 8−908−053−31−26 — Мария.