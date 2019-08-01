В Челябинской области ищут мужчину с потерей памяти

Он не выходит на связь с близкими уже неделю.

В Челябинской области ведутся поиски пропавшего мужчины. Ринат Каримов перестал выходить на связь со своими близкими 24 июля, с тех пор о его местонахождении ничего не известно. Мужчина может находиться в Кунашакском районе или в Челябинске.

«Приметы: рост около 175 сантиметров, телосложение среднее, волосы черные, глаза карие. На носу и голове имеются шрамы, видна травма после перелома носа. На груди татуировка в виде арабского письма», — сообщили сайту «Первый областной» в поисковом отряде «Легион-СПАС».

Мужчина мог потерять память, дезориентирован.



Всех, кто обладает информацией о местонахождении Рината Каримова, просят сообщить по номеру телефона: 8-951-455-13-17 или 8-900-095-52-67 — Татьяна.

