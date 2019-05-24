/ В Челябинской области ведутся поиски девушки в серых кедах

Уже несколько дней она не выходит на связь с родными и близкими.

В Челябинской области ведутся поиски 29-летней Юлии Романовой, пропавшей несколько дней назад. 20 мая 2019 года она ушал из дома в городе Златоусте. Больше на связь с родными и близкими она не выходила, о местонахождении женщины ничего неизвестно.

Приметы: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, черные волосы до плеч, карие глаза.

Юлия была одета в черный пиджак, синие джинсы, серые кеды с красными вставками. При себе имела черный рюкзак.

Всех, у кого есть информация о местонахождении Юлии Романовой, просят позвонить по телефону: 8−800−700−54−52 — звонок бесплатный, или инфоргам поиска: 8−952−512−82−85 — Наталья, 8−912−314−55−75 — Елена.