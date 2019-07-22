В Челябинской области разыскали 13-летнего мальчика

Ребенок пропал еще 4 дня назад.

В Челябинской области найден ребенок, которого уже 4 дня разыскивали родственники. Мальчик вышел из дома в Магнитогорске 18 июля, сел на трамвай № 24 на остановке ТЦ «Семейный парк» и пропал. Ребенок нуждался в медицинской помощи. На его поиски были привлечены сотрудники полиции и волонтеры поисковых отрядов.

«Ребенок найден, жив», — сообщили на страничке поискового отряда «Легион Спас».

Как пишут очевидцы, несколько дней назад ребенка видели в торговых центрах Магнитогорска. Мальчик находился на фудкорте и просил дать ему мелочи. Сейчас он находится с родителями.









