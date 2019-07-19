В Челябинской области в смертельном ДТП погиб мотоциклист

Молодой человек на мотоцикле влетел в легковой автомобиль.

В городе Златоуст Челябинской области в дорожно-транспортном происшествии погиб молодой человек. Авария произошла 18 июля около 23:15. Мотоциклист, передвигающийся на большой скорости, врезался в легковой автомобиль в районе дома № 6Б по улице Карла Маркса.

«Двигаясь по улице Карла Маркса, водитель мотоцикла „Кавасаки“ 1995 года рождения, по предварительным данным выбрал небезопасную скорость и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21124, за рулем которого находился мужчина 1990 года рождения. В результате ДТП мотоциклист скончался на месте от полученных травм. Сотрудники ГИБДД Златоуста устанавливают все обстоятельства произошедшего», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Отметим, что очевидцы события утверждают, что мотоциклист ехал по улице с очень высокой скоростью и врезался в автомобиль, в котором находился маленький ребенок. По предварительным данным, пассажиры ВАЗ-21124 не пострадали.

