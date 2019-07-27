На Южном Урале в ДТП на трассе столкнулись четыре транспортных средства

На дороге встретились большегрузы, легковой автомобиль и мотоцикл.

На Южном Урале в дорожно-транспортном происшествии на федеральной автомобильной дороге «А-310» столкнулись сразу четыре транспортных средства. Авария произошла в Троицком муниципальном районе, в ней приняли участие два грузовых автомобиля, «легковушка» и мотоцикл.

«Для ликвидации последствий ДТП было задействовано от ГУ МЧС России по Челябинской области 6 человек и 2 единицы техники и ГУ „Поисково-спасательная служба Челябинской области“ 3 человека и 1 единицы техники», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

По словам очевидцев, водитель одного из большегрузов, направлявшийся в Казахстан, протаранил сразу несколько автомобилей. Причиной могла стать неисправность тормозов.



По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.