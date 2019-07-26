В Челябинске в страшной аварии пострадало семь человек, один погиб

Автокран протаранил маршрутное такси в Ленинском районе.

В Челябинске в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автокрана и трех маршрутных такси № 218, 66 и 92 пострадало 7 человек. Под колесами спецтехники погиб пешеход, стоявший на остановке по улице Дзержинского.

«Очевидцы услышали громкий хлопок, после чего увидели, как из ПАЗика пытались выбраться люди. Крепкие парни выбивали автоматические двери, потому что все боялись взрыва из-за того, что ПАЗ на газомоторном топливе», — сообщил сайту «Первый областной» корреспондент, находящийся на месте событий.

По словам пешеходов, водитель автокрана не мог выбраться из кабины, поскольку у него зажало ноги.

Причиной аварии могла стать неисправность тормозов у спецтехники.



«7 человек пострадало, один человек погиб. По предварительной версии у МАЗа отказали тормоза. В настоящий момент устанавливаются все причины транспортного происшествия. Начинается повальная проверка спецтехники и водителей на предмет прохождения предрейсового медицинского осмотра и предрейсового технического осмотра», — сообщил сайту «Первый областной» врио начальника ГИБДД города Алексей Горшков.

Вокруг места происшествия образовалась толпа из зевак, а на мосту в Ленинском районе уже образовалась большая пробка.