В Челябинской области в результате ДТП погиб 81-летний пенсионер

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

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Накануне вечером на трассе Москва-Челябинск произошло столкновение двух автомобилей. В результате погиб один человек, ещё несколько получили различные травмы. Подробнее сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

Авария произошла 29 сентября в 17:30 на 1798 километре автодороги Москва-Челябинск в Чебаркульском районе. 24-летний молодой человек, находясь за рулём автомобиля «Лада Приора», поворачивая налево на регулируемом перекрёстке на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ 212140».

«В результате ДТП пассажир автомобиля „Лада Приора“ 1939 года рождения от полученных травм скончался в медицинском учреждении, пассажир 1992 года рождения этого же автомобиля получил травмы, ему было назначено амбулаторное лечение. Еще двум пассажирам „Лады Приоры“ 1961 и 1983 годов рождения была оказана разовая медицинская помощь»,— рассказали в ведомстве.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.