/ В Челябинской области в горящем автомобиле скончался мужчина

В Челябинской области, в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей «Фольксваген», скончался водитель одного из транспортных средств. Авария произошла на 6 километре автомобильной дороги на территории Сосновского района в среду, 26 июня.
36-летний мужчина из Челябинска, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», по предварительной информации, при выполнении обгона выехал на полосу предназначенную для встречного движения, выезд на данном участке дороги разрешен, где совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген Туарег», под управлением 36-летнего мужчины из Магнитогорска, двигавшегося во встречном направлении, после чего автомобиль «Фольксваген Туарег» совершил съезд с дороги, а в автомобиле «Фольксваген Поло» произошло возгорание.— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области.
Водитель автомобиля «Фольксваген Поло» скончался на месте происшествия. Водитель автомобиля «Фольксваген Туарег» был госпитализирован с травмами.
По факту происшествия проводится проверка. На данный момент установлено, что за рулем «Фольксваген Поло» находился житель Челябинска, тогда как «Фольксваген Туарег» управлял житель Магнитогорска.
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