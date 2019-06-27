Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.81 +0.29 71.38 +0.15
Челябинск
сейчас
 
+16 °C
завтра
 
+16 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ В Челябинской области в горящем автомобиле скончался мужчина

В Челябинской области в горящем автомобиле скончался мужчина

Машина воспламенилась во время ДТП.
сегодня в 12:25
  |  Происшествия
В Челябинской области, в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей «Фольксваген», скончался водитель одного из транспортных средств. Авария произошла на 6 километре автомобильной дороги на территории Сосновского района в среду, 26 июня.

36-летний мужчина из Челябинска, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», по предварительной информации, при выполнении обгона выехал на полосу предназначенную для встречного движения, выезд на данном участке дороги разрешен, где совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген Туарег», под управлением 36-летнего мужчины из Магнитогорска, двигавшегося во встречном направлении, после чего автомобиль «Фольксваген Туарег» совершил съезд с дороги, а в автомобиле «Фольксваген Поло» произошло возгорание.— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области.

Водитель автомобиля «Фольксваген Поло» скончался на месте происшествия. Водитель автомобиля «Фольксваген Туарег» был госпитализирован с травмами.

По факту происшествия проводится проверка. На данный момент установлено, что за рулем «Фольксваген Поло» находился житель Челябинска, тогда как «Фольксваген Туарег» управлял житель Магнитогорска.
Общество
Один пострадавший в ДТП на Комсомольском проспекте остается в тяжелом состоянии
сегодня в 10:06
Один пострадавший в ДТП на Комсомольском проспекте остается в тяжелом состоянии
Происшествия
Шесть человек получили травмы в лобовом ДТП на выезде из Челябинска
сегодня в 09:38
Шесть человек получили травмы в лобовом ДТП на выезде из Челябинска
Происшествия
В больнице рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на Комсомольском проспекте
вчера в 17:29
В больнице рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на Комсомольском проспекте
Происшествия
4 человека пострадали в ДТП на Комсомольском проспекте
вчера в 15:42
4 человека пострадали в ДТП на Комсомольском проспекте
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Общество
В Челябинске продают особняк с троном-унитазом за 80 миллионов рублей
сегодня в 12:29
В Челябинске продают особняк с троном-унитазом за 80 миллионов рублей
Происшествия
В Челябинской области в горящем автомобиле скончался мужчина
сегодня в 12:25
В Челябинской области в горящем автомобиле скончался мужчина
Общество
Предвыборная гонка в Челябинской области заинтересовала экспертов со всей страны
сегодня в 11:46
Предвыборная гонка в Челябинской области заинтересовала экспертов со всей страны
Общество
В челябинском агроуниверситете сменился ректор
сегодня в 11:37
В челябинском агроуниверситете сменился ректор
Общество
Жители Челябинска «плыли» на автомобилях на работу
сегодня в 11:02
Жители Челябинска «плыли» на автомобилях на работу
Общество
579 зданий в Челябинске останутся без горячей воды в четвертый этап опрессовки
сегодня в 10:24
579 зданий в Челябинске останутся без горячей воды в четвертый этап опрессовки
Общество
Один пострадавший в ДТП на Комсомольском проспекте остается в тяжелом состоянии
сегодня в 10:06
Один пострадавший в ДТП на Комсомольском проспекте остается в тяжелом состоянии
Происшествия
Во время аварийной посадки самолета в Бурятии погибли пилоты
сегодня в 09:46
Во время аварийной посадки самолета в Бурятии погибли пилоты
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Лобов А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6