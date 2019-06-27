/ Один пострадавший в ДТП на Комсомольском проспекте остается в тяжелом состоянии

Все госпитализированные находятся под наблюдением врачей.

Пострадавшие в ДТП на Комсомольском проспекте остаются в больницах. Они попали под колеса «Рено», вылетевшего на тротуар после столкновения с «Киа». ДТП произошло 26 июня в районе остановки «Косарева».

Как рассказали в ЕДДС Челябинска, в аварии пострадал 62-летний мужчина. Он получил черепно-мозговую травму, перелом бедра, шок и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. 33-летний мужчина госпитализирован с переломом бедра, 30-летний мужчина — с черепно-мозговой травмой. У еще одной пострадавшей, 31-летней женщины, диагностировали сотрясение головного мозга и перелом голени.

В обстоятельствах ДТП разобрались сотрудники Госавтоинспекции. Они установили, что виновником аварии оказался автомобилист на «Рено».

26 июня в 12:30 в Челябинске на Комсомольском проспекте, 14, водитель 2000 года рождения, управляя автомобилем «Рено Логан» при движении на запрещающий сигнал светофора на регулируемом перекрестке совершил столкновение с движущимся во встречном направлении налево автомобилем «Киа». После столкновения автомобиль «Рено Логан» изменил направление движения и совершил наезд на пешеходов, находившихся на остановочном комплексе. — сообщили сайту «Первый областной» в УГИБДД Челябинска.

Напомним, что 19-летний водитель рассказал другую версию событий. По его словам, он хотел проскочить на желтый, потому что затормозить перед стоп-линией мог только экстренно, а за ним в это время ехал автомобиль. Однако на кадрах с регистратора, которые предоставил очевидец ДТП, видно, что полоса абсолютно свободна.