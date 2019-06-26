/ В больнице рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на Комсомольском проспекте

Автомобиль сбил сразу 4 человек.

В аварии на Комсомольском проспекте пострадали 4 человека. Как сообщили в Управлении здравоохранения Челябинска, все пешеходы в тяжелом состоянии госпитализированы в различные больницы города.



Четыре пострадавших в аварии, все в тяжелом состоянии госпитализированы, двое в ОКБ № 3, один — в ГКБ№ 1, а один — в 5 больницу. — рассказали сайту «Первый областной» в Управлении здравоохранения администрации Челябинска.



Один из пострадавших, который был доставлен в ОКБ № 3, сейчас находится в тяжелом состоянии, отметила пресс-секретарь областной больницы Виктория Розенберг.



С ними до сих пор работают врачи. Один в реанимации, второй в нейрохирургии. С ними работают травматологи и нейрохирурги. — рассказала сайту «Первый областной» пресс-секретарь ОКБ № 3 Челябинска Виктория Розенберг.



Напомним, авария произошла сегодня, 26 июня, в 11:50. 19-летний водитель на «Рено Логан» сбил 4-х человек на Комсомольском проспекте. На данный момент все обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД.

