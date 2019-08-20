Ребенка, сбитого на переходе в Челябинске, ждет вторая операция

Подробности о состоянии мальчика рассказали в больнице.

В Челябинске прооперировали ребенка, которого сбил автомобиль. Авария произошла 19 августа на улице Кирова. 8-летнего мальчика госпитализировали с места происшествия с тяжелыми травмами в Челябинскую областную детскую клиническую больницу.

«Операцию мальчику провели вчера поздно ночью. В данный момент он до сих пор находится на искусственной вентиляции легких. Завтра или послезавтра ему будут делать вторую операцию», — сообщила сайту «Первый областной» пресс-секретарь детской областной больницы Ольга Терехина.

Напомним, по словам очевидцев аварии, перед пешеходным переходом остановились автомобили из двух рядов. Машина из третьего ряда не снизила скорость, сбила ребенка и протащила его по земле 20 метров. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».