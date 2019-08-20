Подрядчик проведет внутреннее расследование по мусоровозу, попавшему в ДТП

В результате аварии пострадали 13 человек.

Подрядная организация, которой принадлежит мусоровоз, попавший сегодня, 20 августа, в дорожно-транспортное происшествие, проведет внутреннее расследование. О том, что автомобиль проходит проверку перед выходом на линию, сообщили в компании «Центр коммунального сервиса».

«Автомобиль принадлежит подрядной организации. Перед выходом в рейс водитель проходит предрейсовый осмотр, а автомобиль — техосмотр в парке. Подрядной организацией будет проведено внутреннее расследование», — рассказали сайту «Первый областной» в ООО «Центр коммунального сервиса».

Отметим, что водитель мусоровоза несколько раз нарушал Правила дорожного движения.

«За последний год водитель мусоровоза был привлечен к ответственности за незначительные нарушения ПДД шесть раз», — рассказала сайту «Первый областной» Алена Безменова, старший инспектор отделения пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

Нарушений за последний год у водителя автобуса не было.