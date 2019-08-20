Несколько пострадавших в аварии с мусоровозом в Челябинске находятся в реанимации

Их доставили в Областную клиническую больницу.

Несколько пострадавших во время ночной аварии на улице Блюхера в Челябинске попали в реанимацию. Двое человек были доставлены в Челябинскую областную клиническую больницу, где их поместили в реанимационное отделение. За состоянием здоровья лично следит глава Челябинска Наталья Котова. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В данный момент выясняются все обстоятельства происшествия.



«По результатам медицинского освидетельствования, все участники ДТП были трезвыми. Для более подробного анализа у них взяли кровь, будут проведены необходимые исследования», — рассказал сайту «Первый областной» инспектор УГИБДД региона Александр Курынкин.

Напомним, что авария произошла сегодня, 20 августа, ночью. На улице Блюхера автомобиль КАМАЗ совершил столкновение с автобусом «Пежо». Травмы получили 13 человек, в числе которых 17-летняя девушка.