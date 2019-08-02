В Челябинской области в ДТП погиб мотоциклист без прав

Мужчина выехал на встречную полосу и совершил столкновение с тремя автомобилями.

В Челябинской области в дорожно-транспортном происшествии с мотоциклом и тремя автомобилями погиб мужчина. Авария произошла 1 августа около 22:00 часов на 42 километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск. За рулем мотоцикла «Хонда» находился 30-летний мужчина, который не имел прав на управление транспортным средством.

«При неустановленных обстоятельствах мотоциклист совершил выезд на полосу предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем „Опель Астра“, под управлением 42-летнего мужчины. После чего мотоцикл совершил касательное столкновение с грузовым автомобилем „Скания“, двигающегося в попутном направлении движения, далее произошло столкновение мотоцикла со вторым грузовым автомобилем рефрижератором „Скания“, двигающегося в попутном направлении с мотоциклом», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области.

От травм, полученных во время аварии, водитель мотоцикла скончался на месте происшестви

