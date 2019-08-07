На Южном Урале в перевернувшемся автомобиле скончался водитель

Еще один человек получил травмы и был госпитализирован.

На Южном Урале водитель легкового автомобиля погиб во время дорожно-транспортного происшествия. Авария произошла в Нагайбакском районе, на 4 километре автодороги Куликовский — Березинский. За рулем автомобиля «Лада Ларгус» находился 53-летний мужчина, а на пассажирком сидении этой же машины ехала 55-летняя женщина.

«По предварительным данным, при неустановленных обстоятельствах водитель совершил съезд в правый кювет по ходу движения, после чего, проехав около 200 метров по правой обочине, выехал на проезжую часть, где и произошло опрокидывание», — сообщили сайту «Первый областной» в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

В результате аварии водитель автомобиля «Лада Ларгус» получил телесные повреждения и был госпитализирован, но выжить ему не удалось: он скончался в медицинском учреждении. Женщина, находившаяся с ним в автомобиле, также получила травмы и была доставлена в больницу.

Сотрудниками полиции проводится проверка по факту происшествия.