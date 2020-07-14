Основной причиной гибели детей на воде в Челябинской области стала халатность родителей

Состоялась пресс-конференция по детскому травматизму летом.

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В Челябинской области обсудили причины детского травматизма и смертности. Последние события показали, что из-за аномально жаркой погоды несовершеннолетние все чаще страдают от внешних факторов. Дети выпадают из окон, получают травмы, катаясь на скутерах и мопедах, а также купаясь на водоемах.

По статистике, в прошлом году всего в регионе погибли 363 ребенка, сто из них — от вышеперечисленных факторов. Отметим, что в этом году эти же показатели меньше. Если в 2019 году за шесть месяцев погибли 67 детей, то в этом году от внешних причин скончались 29 несовершеннолетних. При этом, за прошедшие полгода было зафиксировано три случая утопления, а за эти выходные утонули уже трое детей.

«Основной причиной детской гибели на воде является бесконтрольное нахождение у водоемов. Это когда родители вообще не знают, где их ребенок находится. Бывает, что взрослые находятся на водоеме, но занимаются своими делами вместо того, чтобы наблюдать, как ребенок купается. Это купание в не оборудованных местах, а также отсутствие или недостаточные навыки плавания. Основная причина — это халатность родителей», — рассказала государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС по Челябинской области Анастасия Щеглова.

Также часто в летний период малыши выпадают из окон, выдавливая москитные сетки, забираясь на подоконники. За последние полгода в регионе произошло семь подобных случаев: не все дети выжили.

«На сегодняшний день внешние причины вышли на первый план, они лидируют в детской смертности. Необходимо максимально продумать доступ к окнам, проговаривать с ребенком, что москитная сетка — это не защита от выпадения, а от пыли, насекомых», — прокомментировала начальник отдела организации медицинской помощи детям и матерям регионального Минздрава Эльвира Домрачева.

Напомним, за детьми необходимо постоянно присматривать как дома, так и на прогулке или отдыхе. Не оставляйте их без присмотра, ставьте специальные замки на окна, а также не отправляйте гулять или купаться к воде одних.