В Челябинской области у супругов изъяли 900 бутылок контрафактного алкоголя

Часть товара карталинцы успели продать

В Карталинском районе Челябинской области полицейские задержали супружескую пару, которая продавала немаркированный алкоголь. В их отношении возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Правоохранители выяснили, что супруги хранили бутылки с контрафактным алкоголем в своем частном доме, на прилегающей к нему территории и в гараже. Всего было обнаружено около 900 тар различной емкости.

Кроме того, часть товара карталинцы успели продать и выручить за это около 200 тысяч рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации („Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками“)», — рассказали в ведомстве.

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Полицейские устанавливают других причастных к совершению преступления.