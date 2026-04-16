Челябинские ветераны СВО стартовали на Кубке защитников Отечества

Около 100 участников из шести регионов УрФО взяли старт на Кубке защитников Отечества для ветеранов СВО на соревнованиях в Екатеринбурге. Среди участников и 14 спортсменов из Челябинской области. Им предстоит побороться за победу в шести видах спорта. Открыл турнир и пожелал бойцам успешного выступления полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога, сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России.

Герои соревнуются в дисциплинах спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата: пулевой стрельбе, стрельбе из лука, настольном теннисе, пауэрлифтинге, волейболе сидя; в дисциплинах спорта слепых: пауэрлифтинге, настольном теннисе (шоудауне), а также в спортивном метании ножа.

«Знаю по себе: спорт — хороший инструмент для адаптации к мирной жизни. Кубок защитников Отечества — это не просто соревнования, это праздник силы воли и духа. Участники Кубка проделали непростой путь к этому турниру. Каждый из вас — отважный и мужественный боец, который своим примером доказал: в спорте нет ограничений, а только безграничные возможности!» — обратился к участникам на церемонии открытия Артем Жога.

Благодаря совместной работе фонда «Защитники Отечества», Минспорта РФ и Паралимпийского комитета России более 6000 ветеранов СВО с тяжелыми ранениями уже вовлечены в паралимпийское движение.

«Нам важно, чтобы герои, несмотря на ранения и боевые травмы, оставались активными, занимались любимым делом и приносили пользу обществу. Кубок защитников Отечества по праву завоевал популярность среди ветеранов и стал действенным инструментом адаптации к мирной жизни», — добавила председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Для ветеранов перед стартами организовали паралимпийский урок и мастер-классы в рамках проекта Паралимпийского комитета России «Мы вместе. Спорт» с участием спортсменов-паралимпийцев и членов сборных команд России по адаптивным видам спорта. Также в программе Кубка — круглый стол по вопросам вовлечения защитников в физкультуру и спорт, а также занятия по повышению квалификации для тренеров и специалистов.

«Это мой дебют на соревнованиях, я впервые выступлю в волейболе сидя. Началось все с тренировок по следж-хоккею, на которые меня пригласил друг. Тогда было непросто, но спорт дал мне мотивацию. Как и на СВО, в спорте важно не унывать, уметь владеть собой, чувствовать плечо товарища рядом и видеть цель, к которой надо идти», — рассказал один из участников турнира — ветеран СВО из Челябинской области Амир Фазуллин.

Кубок защитников Отечества проводится фондом «Защитники Отечества» совместно с Минспортом РФ, Паралимпийским комитетом России и региональными властями. Турнир в Екатеринбурге продлится до 17 апреля. Челябинскую область представляют 14 ветеранов СВО.