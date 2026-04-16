СК проверит обстоятельства после столкновения маршрутки со столбом в Челябинске

Автобус с пассажирами врезался в столб

Следственное управление СК России по Челябинской области организовало доследственную проверку по факту аварии с участием маршрутного такси, в результате которой есть пострадавшие, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, накануне водитель маршрутного автобуса № 128 при совершении маневра не справился с управлением и совершил наезд на столб опоры контактной сети троллейбусов. Сотрудники скорой помощи на месте оказали медицинскую помощь пассажирке.

В Следственном комитете уточнили, что по данному факту организована проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан).

В настоящее время следователи истребуют необходимые материалы из медицинской организации, а также документацию, касающуюся организации перевозки пассажиров и обеспечения их безопасности. Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.