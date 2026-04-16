На Южном Урале 15 апреля остановили полевой пал, который угрожал деревням

Всего в регионе с начала пожароопасного сезона зафиксировано более 300 ландшафтных пожаров

В Чесменском районе загорелась сухая трава. Огонь быстро распространялся по полям и мог добраться до трех населенных пунктов — Маяка, Порт-Артура и Натальинского. Местные власти и спасатели сработали на опережение: тракторы немедленно сделали опашку, а к тушению подключились фермеры и все доступные силы. Пламя удалось погасить, жертв и разрушений нет. Сейчас выясняют, что стало причиной возгорания, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

«Горела сухая трава 15 апреля. Близко к деревням не дали подойти. Опахали сразу, и фермеры подключились, и все остальные. Ситуация решилась в тот же день», — рассказали в редакции газеты «Степные зори» Чесменского округа.

С начала пожароопасного сезона в регионе произошло уже более трехсот ландшафтных пожаров, огонь прошел по 330 гектарам. В подавляющем большинстве случаев виноват человек: кто-то поджег сухую траву, кто-то не затушил сигарету, кто-то решил сжечь мусор. Такие палы моментально набирают силу и могут уничтожить дома, постройки, а главное — угрожают людям.

Спасатели ежедневно патрулируют территории, следят за обстановкой с помощью дронов, проводят беседы и штрафуют нарушителей. Только за прошедшие сутки выписали шесть протоколов. Размер штрафа для граждан — от 5 до 15 тысяч рублей. В МЧС подчеркивают: это не просто наказание, а способ достучаться до тех, кто пренебрегает безопасностью.

Правила просты: разводить костры можно только на очищенной территории радиусом не менее 10 метров и на расстоянии минимум 15 метров от строений. Для мангала нужно очистить площадку в два метра, а до дома должно быть не меньше пяти метров. Если жжете в бочке — уберите вокруг все на пять метров. Всегда имейте под рукой воду и телефон, не оставляйте огонь без присмотра. В ветреную погоду любые работы с открытым пламенем запрещены.

