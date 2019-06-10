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сегодня в 16:33
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/ В Челябинской области троих детей обожгло маслом из фритюрницы

В Челябинской области троих детей обожгло маслом из фритюрницы

ЧП произошло на городской ярмарке.
сегодня в 16:19
  |  Происшествия

Троих детей обожгло кипящим маслом из фритюрницы в Еманжелинске. Происшествие повлекло за собой ожоги различной степени тяжести у несовершеннолетних. Инцидент произошел 9 мая этого года в дневное время на ярмарке в сквере города. Детей с праздника увезли в больницу.

В дневное время 9 мая текущего года на ярмарке в сквере города Еманжелинска в помещении торговой палатки произошло опрокидывание фритюрницы. В результате кипящее растительное масло попало на нижние конечности находящихся в непосредственной близости троих несовершеннолетних детей в возрасте от 6 до 17 лет, которые были доставлены в лечебное учреждение с ожогами различной степени тяжести. — рассказали сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» уголовного кодекса России. На данный момент по нему назначены все необходимые экспертизы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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