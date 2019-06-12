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/ «Есть или не есть»: на прилавках Челябинска появились арбузы

«Есть или не есть»: на прилавках Челябинска появились арбузы

Южноуральцы уже встречают в супермаркетах одно из любимых летних лакомств. Но безопасно ли приобретать его в июне?
сегодня в 13:36
  |  Общество

Челябинские супермаркеты уже начали продавать первые в этом году арбузы. Несмотря на то, что сейчас далеко не сезон для этой бахчевой культуры, некоторые жители города без опаски покупают сочную ягоду на свой стол. Но как бы ни был велик соблазн полакомиться, важно помнить, что июнь – не время для арбузов. Купив этот плод в начале лета, вы рискуете оказаться в больнице.

Дело в том, что концентрация нитратов в арбузах сейчас достаточно высока: чтобы плоды поспели в столь ранний срок, содержание солей в них должно превышать превышать предельно допустимое в несколько раз. У взрослых это может вызывать тошноту, рвоту, боли в животе и повышение температуры. Для детей отравление нитратами гораздо опаснее, оно может привести к судорогам и даже поражению нервной системы.

Если вы употребляли в пищу большое количество фруктов и овощей, а после этого почувствовали себя плохо, следует немедленно обратиться к врачу. При тяжелом течении заболевания специалист назначит специальные препараты для выведения вредных веществ из организма, а также выпишет необходимые препараты. 

Чтобы избежать отравления нитратами, следует помнить одно важное правило: покупайте фрукты и овощи только по сезону. К примеру, самое безопасное время для покупки арбузов —  август. Именно к этому времени зелёные ягоды полностью созревают, если при их выращивании не использовались стимулирующие вещества. Узнать наверняка, безопасен ли арбуз для приёма в пищу, можно только с помощью нитратометра, поскольку домашние тесты не дадут объективный результат. Однако такой прибор не всем по карману. Поэтому, чтобы свести к минимуму риск причинения вреда здоровью, специалисты советуют соблюдать несколько правил:

  • Обращайте внимание на место, где вы хотите приобрести арбуз
         Нельзя покупать овощи, фрукты и ягоды вблизи дорог, а также в лавках, где не предусмотрен навес. 

  • Не стоит разрезать арбуз, чтобы убедиться в его спелости
        Таким образом можно занести инфекцию в мякоть лакомства.

  • Выбирайте арбуз без вмятин, трещин и царапин
Пока сезон арбузов ещё не наступил, порадуйте себя фруктами и ягодами, которые уже поспели. Так, городские рынки и магазины уже ломятся от черешни, абрикосов и клубники.

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