/ «Есть или не есть»: на прилавках Челябинска появились арбузы

Челябинские супермаркеты уже начали продавать первые в этом году арбузы. Несмотря на то, что сейчас далеко не сезон для этой бахчевой культуры, некоторые жители города без опаски покупают сочную ягоду на свой стол. Но как бы ни был велик соблазн полакомиться, важно помнить, что июнь – не время для арбузов. Купив этот плод в начале лета, вы рискуете оказаться в больнице.
Дело в том, что концентрация нитратов в арбузах сейчас достаточно высока: чтобы плоды поспели в столь ранний срок, содержание солей в них должно превышать превышать предельно допустимое в несколько раз. У взрослых это может вызывать тошноту, рвоту, боли в животе и повышение температуры. Для детей отравление нитратами гораздо опаснее, оно может привести к судорогам и даже поражению нервной системы.
Если вы употребляли в пищу большое количество фруктов и овощей, а после этого почувствовали себя плохо, следует немедленно обратиться к врачу. При тяжелом течении заболевания специалист назначит специальные препараты для выведения вредных веществ из организма, а также выпишет необходимые препараты.
- Обращайте внимание на место, где вы хотите приобрести арбуз
- Не стоит разрезать арбуз, чтобы убедиться в его спелости
- Выбирайте арбуз без вмятин, трещин и царапин