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/ Маленькие брат и сестра задохнулись угарным газом в Еманжелинске

Маленькие брат и сестра задохнулись угарным газом в Еманжелинске

Маму доставили в больницу.
сегодня в 09:53
  |  Происшествия

В Челябинской области три человека отравились угарным газом. 17 февраля их обнаружили родственники, пришедшие навестить семью. Угарный газ распространился по частному жилому дому, где в этот момент находились 48-летняя женщина, 9-летний мальчик и 13-летняя девочка.

В результате происшествия 2 ребенка погибли. Женщина госпитализирована в Городскую больницу города Еманжелинска. Подразделения МЧС не привлекались, пострадавших обнаружили родственники. Проводятся следственные мероприятия. — рассказали сайту «Первый областной» в ЕДДС.

Предварительно, причиной отравления угарным газом стала неисправность газового оборудования. Обстоятельства произошедшего будут установлены позже.

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