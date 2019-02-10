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/ Два человека погибли в ДТП в районе Еманжелинска

Два человека погибли в ДТП в районе Еманжелинска

Столкнулись «Пятнадцатая» и «Ниссан».
сегодня в 12:50
  |  Происшествия

Два человека погибло в результате ДТП на трассе «Челябинск — Троицк». Инцидент произошел сегодня, 10 февраля. Первое сообщение об аварии появилось в группе «Регион 74» во «Вконтакте». Пользователь опубликовал видеозапись на которой запечатлены последствия столкновения машин. В частности видно «Пятнадцатую», которая осталась без передней части.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сайту «Первый областной» подтвердили факт ДТП.

На 61 км Челябинск — Троицк, в районе Еманжелинска столкнулись два автомобиля, ВАЗ 2115 и «Нисан Патрол». В результате аварии погибли два человека водитель и пассажир ВАЗа. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Сейчас полицейские проводят проверку, в ходе контрой будут установлены все обстоятельства трагедии. На данный момент на месте происшествия организовано реверсивное движение.

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