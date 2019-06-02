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/ В Челябинской области телефонный столб упал на забор возле храма

В Челябинской области телефонный столб упал на забор возле храма

Он лежит там уже несколько дней.
сегодня в 15:10
  |  Происшествия

В Челябинской области телефонный столб уже несколько дней лежит на заборе возле храма. Инцидент произошел в Златоусте, недалеко от Храма Святой Троицы. Фотографиями происшествия поделились очевидцы в социальных сетях, переживая, что упал столб с высоковольтными проводами. 

Столб и провода представляют опасность для посетителей церкви. Ведь они находятся всего в нескольких метрах над землёй. Их может закоротить или опора окончательно рухнет на землю. — пишет автор поста, пожелавший остаться анонимным.

В комментариях к записи его пытаются успокоить.

Там, вроде, СИП. Или вообще оптика какая-то. Кабель на струне. Не бойтесь, он не кусается. — комментирует пользователь Владимир Воронков.

Остальные пользователи шутят о том, что забор возле храма установили очень крепкий.



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