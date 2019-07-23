Услышит весь город: в Челябинск для нового храма привезли колокола

Новые инструменты доставили в Христорождественский храм Северо-Запада.

Во вторник, 23 июля, в Курчатовский район Челябинска привезли 12 колоколов. Медных красавцев выгрузили на территории Христорождественского храма. Вес самого маленького из них составил всего 6 килограммов, а большого – три тонны. На каждом выгравированы иконы и имена людей, которые пожертвовали деньги на отлив.

«Особенность этих колоколов в том, что они покрыты специальным средством molykote от ржавчины. Поэтому они не пропускают влагу. Они даже вид имеют красивый, серебряный»,– рассказал корреспонденту «Первый областной» Андрей Курбатов, челябинский звонарь.

Всего колоколов будет тринадцать, такого количества нет ни в одном другом храме на Южном Урале. Число символичное: аналогия с апостолами. Последний колокол доставят уже в субботу. Его вес составит восемь тонн. Такой колокол называют праздничным благовестом: он будет давать сигнал другим храмам о начале богослужения. Его звон настолько мощный, что слышно будет во всём Челябинске.





Сейчас колокола вешают на временную опору. Звонить в них нельзя, пока не освятят. Но обряд проведут уже в воскресенье. После медные инструменты поднимут на звонницы. Самый большой будет висеть с правой стороны, а с левой – все остальные.

Пока что Христорождественский храм находится на этапе строительства. Высота вместе с крестами будет равняться 12-ти этажному дому. Закончить строительные работы планируют в январе 2020-ого года. После начнется ремонт и облицовка внутренних помещений.