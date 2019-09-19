Железные ограждения начали убирать из центра Челябинска

Решение об их ликвидации приняли сами жители.

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Сегодня начались работы по ликвидации металлических ограждений с проспекта Ленина. Заборы, расположенные вдоль прогулочной зоны, уберут на участке от улицы Лесопарковой до Володарского. Это самый популярный прогулочный маршрут в центре, он соединяет городские «джунгли» с лесным массивом.

Пешеходный бульвар на проспекте Ленина является центром притяжения жителей и гостей города. Для пешеходов вымощен бульвар, установлены скамейки и урны, организовано освещение. Вид портили лишь серые железные заборы. Администрация города объявила голосование на портале «Активный гражданин» с предложением решить вопрос ограждений самим жителям.

«Пора избавляться от лишних ограждений. Тем более в данном месте они не нужны в качестве защиты. Вдоль дороги есть хороший широкий газон, растут взрослые деревья. Постепенно, по мере проведения работ, будем убирать эти конструкции. А в зонах пешеходных переходов установим стационарные столбики для безопасности», — отмечает глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

По данным портала «Активный гражданин» за ликвидацию ограждений проголосовали более 50 процентов респондентов — 1182 человека. 865 проголосовавших или 37 процентов высказались против демонтажа, а еще 261 человек предположили, что решение должны принять специалисты. На проспекте Ленина планируют организовать тихие места для отдыха и разбить цветники, а серость и невзрачность оставить в прошлом.