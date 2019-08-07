В Челябинской области ребенок выпал из окна пятого этажа

Семилетнюю девочку госпитализировали с места происшествия.

В Челябинской области ребенок выпал с пятого этажа жилого дома. Инцидент произошел вчера, 6 августа, в Аше. По предварительным данным, семилетняя девочка находилась в квартире без родственников. Ребенок вышел на балкон, из окна которого выпал на улицу.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проведения проверки взято на контроль руководством следственного управления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СК РФ по Челябинской области.

Девочка получила травмы, после чего была госпитализирована в медучреждение Аши. Сейчас врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.