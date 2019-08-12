На Южном Урале ребенок выпал из окна корпуса в детском лагере

Место отдыха уже проверяют следователи.

На Южном Урале региональный СК начал проверку по факту травмирования ребенка в детском оздоровительном лагере. В субботу, 10 августа, 7-летний мальчик был доставлен в медицинское учреждение Миасса с травмами, полученными при падении из окна.

«По предварительным данным, мальчик упал из окна комнаты, расположенной на 2 этаже жилого корпуса в детском лагере отдыха имени Феди Горелова. Ребенку оказана необходимая медицинская помощь. Медики оценивают состояние здоровья ребенка как удовлетворительное», — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СК РФ по Челябинской области.

Выясняются все обстоятельства произошедшего. Прокомментировать происшествие руководство лагеря отказалось.

Напомним, что в данный лагерь уже приезжали специальные службы. По ложному вызову о возгорании в учреждение прибыло 9 пожарных автоцистерн и автолестница, но звонок пожарным оказался обычным детским розыгрышем. Шутниками заинтересовались специалисты по делам несовершеннолетних.