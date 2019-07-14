Жителей Челябинской области встревожены детьми, стоящими на окнах

Несколько малышей находились в опасности возле открытого окна.

В Челябинскую область пришла жара и жители стараются справиться с ней, открывая окна. Но многие родители забывают, что открытое окно крайне опасно, если дома находится маленький ребенок. Сразу в нескольких городах региона люди замечали малышей, находящихся на подоконнике без присмотра родителей.

Тревожным случаем в Челябинске поделились в местной группе в социальных сетях.



«В Челябинске на перекрестке Каслинской и Победы наша подписчица заметила ребенка, который каким-то образом выбрался на улицу. Малыш не выпал только из-за того, что на окнах установлена решетка», — гласит текст поста.

Еще одним случаем поделились пользователи из Магнитогорска.



«Стоит ребенок на окне и руками облокачивается на сетку. Позвонили в домофон — тишина, позвонили в дверь — тишина. Никто нам не открыл. Вот куда смотрят родители?», — делится наблюдениями анонимный пользователь.

Автора поста поддержали комментаторы, утверждая, что родители должны внимательнее следить за своими детьми, если в квартире открыты окна.



Напомним, что в мае 2019 года в городе Магнитогорск Челябинской области из окна многоэтажного дома выпала годовалая девочка. Мама оставила ее в кроватке и не уследила, как малышка добралась до открытого окна. От полученных травм девочка скончалась.

