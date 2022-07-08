В Челябинской области смерть мальчика после падения с велосипеда переросла в уголовное дело

Обстоятельства происшествия устанавливают следователи

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ) после трагедии, случившейся накануне в ЖК «Привилегия». Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины смерти девятилетнего мальчика, который неудачно скатился на велосипеде с горки. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

«Назначен комплекс необходимых экспертных исследований. Проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти мальчика. Расследование уголовного дела взято под контроль руководителем следственного управления», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Напомним, вечером 6 июля в Сосновском районе девятилетний мальчик получил серьезные травмы при падении с велосипеда. Позже ребенок скончался в больнице. Об этом ИА «Первое областное» рассказали очевидцы трагедии.

После случившегося губернатор Челябинской области выразил семье погибшего соболезнования и поручил провести проверку действий ответственных лиц. В региональном Минздраве ИА «Первое областное» подтвердили, что после трагедии началась экстренная проверка. Также к ситуации подключилась прокуратура региона.