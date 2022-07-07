Прокуратура начала проверку по факту смерти ребенка после падения с велосипеда в Челябинской области

Обстоятельства произошедшего также выясняют сотрудники Следственного комитета

Прокуратура Челябинской области проверяет информацию о смерти девятилетнего ребенка после падения с велосипеда в ЖК «Привилегия». Об этом в четверг, 7 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратура проверит соблюдение законодательства при оказании несовершеннолетнему медицинской помощи. В случае выявления нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Также в ведомстве сообщили, что прокуратурой поставлен на контроль ход процессуальной проверки, организованной следственными органами СУ СКР по Челябинской области.

Напомним, девятилетний мальчик решил скатиться с большой горки, но неудачно упал. Трагедия произошла вечером 6 июля. Помощи медиков, по словам очевидцев, удалось дождаться спустя 40 минут после первого вызова.

После случившегося власти сообщили, что инициирована служебная проверка в отношении двух больниц. В региональном Минздраве ИА «Первое областное» подтвердили, что после трагедии началась экстренная проверка.