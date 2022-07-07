Две челябинские больницы проверят из‑за гибели ребенка после падения с велосипеда

Помощи медиков, по словам очевидцев, удалось дождаться спустя 40 минут после первого вызова

В Челябинской области девятилетний мальчик скончался после падения с велосипеда в ЖК «Привилегия» (Сосновский район). Школьник решил скатиться с большой горки, но неудачно упал. Трагедия произошла вечером 6 июля, сообщили ИА «Первое областное» очевидцы.

О трагедии первыми узнали мамы, которые гуляли со своими детьми на площадке неподалеку. По словам местной жительницы Яны, все случилось около 18:30. Ее знакомая подбежала к упавшему ребенку и держала его на руках, пока не подошла его мама.

«Я увидела, что все в суете пытаются вызвать скорую. А у меня в телефоне сохранен номер скорой помощи кременкульской, и я на автомате ее набрала. Я видела мальчика, который весь синий. Я им объяснила ситуацию, что произошла травма. Мамочка мальчика еще не подбежала. Описала, что у него почти обморок, скорее всего, травма головы. Мне ответили, что машин нет. Предложили везти самим в областную больницу», — рассказала ИА «Первое областное» жительница ЖК «Привилегия» Яна.

Очевидцы несколько раз пытались вызвать врачей по номерам 112, 103, снова звонили в скорую помощь Кременкуля и требовали приехать как можно быстрее, так как «ребенок умирал».

Затем местные жители попросили врачей поликлиники «Полимедика» помочь ребенку, они приехали раньше скорой. Кременкульские врачи, по словам очевидцев, приехали через 30—40 минут и на носилках транспортировали еще живого мальчика в машину.

«Он еще вечером был живой, мама его писала, что выражает благодарность всем, кто находился рядом в этот момент. Сегодня с утра я зашла в общую группу жителей и уже оттуда узнала информацию о смерти. Это шок. Потерять ребенка из-за падения на велосипеде», — поделилась Яна.

Также девушка рассказала, что горка, с которой упал мальчик, предназначена для катания в зимнее время.

После случившегося власти сообщили, что инициирована служебная проверка в отношении районной больницы и областной детской, куда ребенок был доставлен скорой.

«Тот факт, что районная больница не проинформировала Минздрав и не запросила помощи, уже вызывает вопросы. Детские вызовы — это безусловный приоритет, который должен отрабатываться в течение нормативного времени», — ответила ИА «Первое областное» первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Собеседница также подчеркнула, что ситуация находится на контроле губернатора.

«Случай вопиющий. Детская смерть — это всегда трагедия. Мои соболезнования родным ребенка. Проверка действий ответственных лиц уже началась. Жду беспристрастных, объективных выводов и решений», — прокомментировал Алексей Текслер.

В региональном Минздраве ИА «Первое областное» подтвердили, что после трагедии началась экстренная проверка.

«В ходе проверки будут исследованы все этапы оказания медицинской помощи от вызова бригады скорой помощи до оказания медпомощи в Челябинской областной детской клинической больнице», — уточнили в ведомстве.

Более подробную информацию специалисты Минздрава пообещали предоставить позднее, после детального изучения всех фактов происшествия.