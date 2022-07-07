После смерти мальчика в ЖК «Привилегия» Алексей Текслер потребовал проверить действия медиков

Губернатор Челябинской области выразил соболезнования семье ребенка

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отреагировал на трагедию в ЖК «Привилегия», где после падения с велосипеда скончался школьник. Глава региона назвал случай вопиющим и потребовал провести проверку по факту случившегося. Об этом в четверг, 7 июля, он сообщил в своем телеграм-канале.

«Детская смерть — это всегда трагедия. Мои соболезнования родным ребенка. Проверка действий ответственных лиц уже началась. Жду беспристрастных, объективных выводов и решений», — прокомментировал Алексей Текслер.

Напомним, девятилетний мальчик решил скатиться с большой горки, но неудачно упал. Трагедия произошла вечером 6 июля. Помощи медиков, по словам очевидцев, удалось дождаться спустя 40 минут после первого вызова.

После случившегося власти сообщили, что инициирована служебная проверка в отношении двух больниц. В региональном Минздраве ИА «Первое областное» подтвердили, что после трагедии началась экстренная проверка.