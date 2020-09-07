Удар ножом в живот получил подросток, заступившийся за подругу под Челябинском

Стало известно состояние пострадавшего парня.

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В реанимацию с ножевым ранением попал заступившийся за подругу 15-летний подросток из Копейска. Между ним и отчимом девочки произошел конфликт, в результате которого мужчина напал на несовершеннолетнего. Инцидент произошел в ночь на субботу, 5 сентября, в микрорайоне Кадровик.

По словам родственников пострадавшего подростка, во время прогулки девочка пожаловалась друзьям на отчима. Когда мужчина приехал на такси, чтобы забрать ее из поселка, та отказалась ехать домой. Парень подбежал к машине, далее состоялся разговор, о котором не сообщается, после чего мужчина ударил копейчанина ножом в живот. На место оперативно прибыли полицейские, затем сотрудники «скорой» госпитализировали пострадавшего. Его прооперировали.

Знакомые и близкие утверждают, что ранее парень в конфликтах замечен не был. Подросток не любит несправедливость, и в этот раз не смог не заступиться за девочку. Когда он получил ранение, рядом был друг, затем прибежала бабушка, которая до приезда медиков находилась рядом.

«Печень задета, я только помню, что увидела внутренности, кто-то снял футболку, приложили, я держала. Такого я еще не видела, чтобы взрослый мужчина с таким тесаком на ребенка, тем более, если они за ней поехали, зачем брать с собой нож», — рассказала корреспонденту медиахолдинга ОТВ бабушка пострадавшего подростка.

Сейчас южноуралец уже пришел в себя, его перевели из реанимации в обычную палату. Об этом рассказала его мама. Женщина объяснила, что в ночь инцидента она сама находилась на улице, а в другой стороне гулял ее сын с друзьями. За девочкой приехал отчим, она была рядом с мамой, ревела и не хотела ехать домой. Когда копейчанка узнала, что ее ребенку нанесли травмы, прибежала на место и даже несколько раз ударила обидчика. По словам местных жителей, нападавший также обращался за медицинской помощью.

«Я к ребенку не подходила, у меня шок был, я орала, стояла, боялась к нему подходить. Там уже полиция стояла, я подошла, пару раз пнула, мне дальше не дали ничего сделать. Мне сын сказал, что он воткнул нож и еще провернул», — поделилась с корреспондентом медиахолдинга ОТВ мама пострадавшего подростка.

По факту происшествия сотрудники ОМВД по Копейску проводят проверку. Процессуальное решение будет принято после того, как установят все обстоятельства произошедшего.