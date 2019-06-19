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В Челябинской области школьник умер, собирая ягоды в лесу

Мальчика ударило током.
сегодня в 18:08
  |  Происшествия

В Челябинской области 9-летний мальчик умер от удара током. Ребенок 18 июня гулял в лесу в пригороде Миньяра с братьями. Дети собирали ягоды. В какой-то момент 9-летний мальчик решил «покорить» распределительный электрический шкаф. Он забрался на крышу, а там коснулся проводов. Инцидент оказался смертельным.

Шкаф установлен силами Биянковского щебеночного завода, был закрыт, имел знаки, предостерегающие об опасности удара электрическим током. Мы проводим проверку, направили соответствующие запросы в Ростехнадзор, который осуществляет надзор за соблюдением правил охраны. Уже они дадут оценку, соблюдались ли при установке и эксплуатации шкафа правила или нет. — прокомментировали сайту «Первый областной» в следственном отделе по городу Аша.

Отметим, что шкафы не должны были быть огорожены, потому что все оборудование находится внутри них под замком. Предварительно, провода также не подразумевают изоляцию.

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Комментарии

Наталья Иванова
18:58, 19.06.2019
Ягод нет в лесу

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