/ В Челябинской области школьник умер, собирая ягоды в лесу

Мальчика ударило током.

В Челябинской области 9-летний мальчик умер от удара током. Ребенок 18 июня гулял в лесу в пригороде Миньяра с братьями. Дети собирали ягоды. В какой-то момент 9-летний мальчик решил «покорить» распределительный электрический шкаф. Он забрался на крышу, а там коснулся проводов. Инцидент оказался смертельным.

Шкаф установлен силами Биянковского щебеночного завода, был закрыт, имел знаки, предостерегающие об опасности удара электрическим током. Мы проводим проверку, направили соответствующие запросы в Ростехнадзор, который осуществляет надзор за соблюдением правил охраны. Уже они дадут оценку, соблюдались ли при установке и эксплуатации шкафа правила или нет. — прокомментировали сайту «Первый областной» в следственном отделе по городу Аша.

Отметим, что шкафы не должны были быть огорожены, потому что все оборудование находится внутри них под замком. Предварительно, провода также не подразумевают изоляцию.