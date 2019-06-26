Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.52 -0.39 71.23 -0.37
Челябинск
сейчас
 
+11 °C
завтра
 
+10 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 13:36
В Челябинске нескольких человек сбили в массовом ДТП на Комсомольском проспекте
Очевидцы сообщили подробности аварии.
/ Роспотребнадзор поделился секретом, как выбрать самую вкусную клубнику

Роспотребнадзор поделился секретом, как выбрать самую вкусную клубнику

Нужно обращать внимание на состояние ягод и «чашечек».
сегодня в 17:34
  |  Общество

С началом «ягодного» сезона на прилавках магазинов начала появляться клубника, которая выросла в России. Излюбленная ягода многих не всегда бывает сладкой и вкусной. Чтобы россияне не разочаровались в покупке, Роспотребнадзор привел несколько простых советов по выбору клубники.

Ягода будет вкусной, если она сухая, без признаков гниения; цвет однородный, насыщенный; листики «чашечки», обрамляющие ягоду, зеленые, без признаков увядания; поверхность ягод упругая, блестящая, гладкая, без вмятин и повреждений; запах насыщенный, ягодный. Не стоит покупать ягоды, если они влажные, на их поверхности есть пятна; отсутствует аромат; если они мягкие, а их листики пожелтевшие или отсутствуют; если ягоды неоднородного цвета. — рассказали сайту «Первый областной» в Роспотребнадзоре.
Хранить клубнику лучше в холодильнике, но не следует мыть ягоды, если вы не собираетесь съесть их сразу — срок хранения мытой клубники значительно сокращается.

Можно вымыть ягоды с использованием слабого уксусного раствора, приготовить который можно, добавив в воду немного виноградного или яблочного уксуса (столовая ложка на литр), или специального средства для мытья фруктов и овощей. Ягоды поместить в емкость с приготовленным раствором на 3−5 минут, затем тщательно ополоснуть под струей проточной воды. Такой способ обработки ягод предотвращает порчу и увеличивает срок их хранения в холодильнике. — сообщает Роспотребнадзор.
Лучшим способом хранения ягод на длительный срок считается заморозка. Замораживать их следует небольшими порциями, рассчитанными на один прием пищи, поскольку повторной заморозке клубника не подлежит.

Происшествия
В Челябинской области школьник умер, собирая ягоды в лесу
19.06.2019
В Челябинской области школьник умер, собирая ягоды в лесу
Общество
«Малина — выручалочка». Садовод делится секретом сохранения витаминов в ягодах
18.08.2018
«Малина — выручалочка». Садовод делится секретом сохранения витаминов в ягодах
Происшествия
Женщина умерла на опушке леса во время сбора ягод
06.08.2018
Женщина умерла на опушке леса во время сбора ягод
Общество
Турецкие яблоки и клубника появятся на российских прилавках
02.06.2017
Турецкие яблоки и клубника появятся на российских прилавках
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

Андрюха Камшилов
21:47, 26.06.2019
Самая вкусная в саду родном)))
Имран Захаев
21:20, 26.06.2019
Побольше жаргонизмов.. Народ это любит.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Общество
Медиахолдинг ОТВ призывает помочь Ване Букову справиться с особенностями аутизма
сегодня в 18:51
Медиахолдинг ОТВ призывает помочь Ване Букову справиться с особенностями аутизма
Общество
Южноуралец создал сайт в поддержку Алексея Текслера
сегодня в 18:30
Южноуралец создал сайт в поддержку Алексея Текслера
Происшествия
В Магнитогорске начался судебный процесс над обвиняемым в убийстве модели
сегодня в 18:26
В Магнитогорске начался судебный процесс над обвиняемым в убийстве модели
Общество
Речной трамвай в Златоусте прокатил уже 1000 человек
сегодня в 18:23
Речной трамвай в Златоусте прокатил уже 1000 человек
Происшествия
В Копейске дикие животные уничтожают домашние хозяйства
сегодня в 18:10
В Копейске дикие животные уничтожают домашние хозяйства
Общество
В Челябинской области два выпускника сдали ЕГЭ на 300 баллов
сегодня в 17:59
В Челябинской области два выпускника сдали ЕГЭ на 300 баллов
Общество
Водолазы подключились к работе над трещиной в плотине на Айском водохранилище
сегодня в 17:54
Водолазы подключились к работе над трещиной в плотине на Айском водохранилище
Общество
Роспотребнадзор поделился секретом, как выбрать самую вкусную клубнику
сегодня в 17:34
Роспотребнадзор поделился секретом, как выбрать самую вкусную клубнику
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Лобов А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6