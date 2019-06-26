/ Роспотребнадзор поделился секретом, как выбрать самую вкусную клубнику

С началом «ягодного» сезона на прилавках магазинов начала появляться клубника, которая выросла в России. Излюбленная ягода многих не всегда бывает сладкой и вкусной. Чтобы россияне не разочаровались в покупке, Роспотребнадзор привел несколько простых советов по выбору клубники.
Ягода будет вкусной, если она сухая, без признаков гниения; цвет однородный, насыщенный; листики «чашечки», обрамляющие ягоду, зеленые, без признаков увядания; поверхность ягод упругая, блестящая, гладкая, без вмятин и повреждений; запах насыщенный, ягодный. Не стоит покупать ягоды, если они влажные, на их поверхности есть пятна; отсутствует аромат; если они мягкие, а их листики пожелтевшие или отсутствуют; если ягоды неоднородного цвета. — рассказали сайту «Первый областной» в Роспотребнадзоре.
Хранить клубнику лучше в холодильнике, но не следует мыть ягоды, если вы не собираетесь съесть их сразу — срок хранения мытой клубники значительно сокращается.
Можно вымыть ягоды с использованием слабого уксусного раствора, приготовить который можно, добавив в воду немного виноградного или яблочного уксуса (столовая ложка на литр), или специального средства для мытья фруктов и овощей. Ягоды поместить в емкость с приготовленным раствором на 3−5 минут, затем тщательно ополоснуть под струей проточной воды. Такой способ обработки ягод предотвращает порчу и увеличивает срок их хранения в холодильнике. — сообщает Роспотребнадзор.
Лучшим способом хранения ягод на длительный срок считается заморозка. Замораживать их следует небольшими порциями, рассчитанными на один прием пищи, поскольку повторной заморозке клубника не подлежит.
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