/ Пешеход умер под колесами «Мерседеса» в Челябинске

ДТП произошло на «зебре».

Пешеход умер под колесами автомобиля в Челябинске. 25-летний горожанин 17 июня переходил дорогу по улице Университетская Набережная. Для этого он выбрал нерегулируемый пешеходный переход. Однако перед зеброй не стала тормозить 22-летняя автоледи на «Мерседесе». Машина сбила пешехода.

В результате происшествия пешеход - мужчина 1993 года рождения, от полученных травм скончался на месте происшествия. — рассказали сайту «Первый областной» в УГИБДД Челябинска.

Сотрудники Госавтоинспекции сейчас устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.