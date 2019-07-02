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/ В Челябинской области младенец задохнулся в своей кроватке

В Челябинской области младенец задохнулся в своей кроватке

Обстоятельства смерти устанавливают в следственном комитете.
сегодня в 13:58
  |  Происшествия

В Магнитогорске 6-месячный ребенок умер в своей кроватке. Как сообщили в следственном управлении, инцидент произошел, когда мама мальчика отвлеклась. Младенец решил «выбраться» из кровати через прутья, спустил на пол ножки, а голова не прошла. Ребенок, по сообщениям СК, задохнулся. Пришедшая в комнату мама уже не смогла помочь сыну.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего,— рассказали сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Причины смерти доподлинно станут известны после судебно-медицинского исследования. Результаты будут изучены, а когда доследственная проверка завершится, будет принято процессуальное решение.

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Комментарии

Анна Чехова
15:18, 02.07.2019
Соболезную родным.
Малышу земля пухом
14:34, 02.07.2019
Зачем такие кроватки делают?Ведь сколько было случаев таких? С сетками на окнах тоже надо менять, если дома дети малые.Безалаберные люди.Ни о чем не думают....

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