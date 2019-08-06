В Челябинской области сгорело 110 гектаров леса

Лесные пожары бушевали в Карталинском районе.

Вчера, 5 августа, в Челябинской области ликвидировали два пожара. Один из них оказался особо крупным: он поразил площадь в 110 гектаров.

Огонь бушевал в Карталинском лесничестве. Тушили пожары 58 человек и 29 единиц техники. С огнем боролись работники лесного хозяйства, сотрудники МЧС, а также привлеченные силы.

«Пожар обнаружен 5 апреля в 15:30, оперативно приступили к его тушению. Обстановка тяжелая — длительное отсутствие дождей, ураганный ветер не менее 20 метров в секунду, очень сухая трава. Огонь пришел с земель иных категорий и распространялся очень быстро. Благодаря четкой и слаженной работе нам удалось его ликвидировать сегодня в 6:45 утра. Угрозы населённым пунктам допущено не было», — рассказал руководитель Карталинского лесничества Юрий Попов.

Напомним, в конце июля в связи с засухой в Карталинском районе был введен особый противопожарный режим. На данный момент такой же действует в Брединском, Варненском, Кизильском и Октябрьском муниципальных образованиях. Людям запрещено посещать леса, а, тем более, разводить костры.

«На период действия особого режима на территории устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе предусматривающие запрет на посещение лесов, за исключением лиц, осуществляющих работы по охране, защите и воспроизводству лесов. Также в усиленном режиме будут действовать все службы, ответственные за тушение пожаров», — сообщает официальный сайт Главного Управления лесами.

С начала пожароопасного режима на территории области были ликвидированы более 480 пожаров, которые повредили площадь в 9389 гектаров.

Главное управление лесами Челябинской области напоминает, что в случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно звонить на единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8(351) 261-65-54, 261-65-55. Помимо этого, южноуральцы могут оставить сообщение на интернет-портале помоги-лесу74.рф.