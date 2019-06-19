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Борьбу с лесными пожарами в Челябинской области прокомментировал Олег Климов

По состоянию на 14 июня в регионе произошло 417 возгораний.
сегодня в 13:31
  |  Общество

О ходе борьбы с лесными пожарами в Челябинской области рассказал исполняющий обязанности министра общественной безопасности региона Олег Климов на совещании с руководителями муниципалитетов. По словам функционера, лесопожарный сезон в этом году начался 5 апреля, что на 10-12 дней раньше средних значений. По состоянию на 14 июня в Челябинской области произошло 417 лесных пожаров на площади 12200 гектаров, и эти показатели меньше прошлогодних. Однако Олег Климов напомнил, что в самом начале пожароопасного сезона в регионе складывалась напряженная обстановка.

Ситуацию усугубляло сжигание старой травы на полях и открытие сезона охоты. Был введен особый противопожарный режим, возникали крупные пожары, в том числе с угрозой населенным пунктам. Был создан временный оперативный штаб. В Брединском районе была очень сложная ситуация, удалось не допустить перехода огня на населенные пункты и детский лагерь. Пожар был локализован 9 мая. В Чебаркульском районе была угроза населенным пунктам, отмечаю грамотные и оперативные действия главы. Однако проявились недостатки. Например, формальное отношение к наведению порядка в населенных пунктах. Все главы должны были к 15 мая устранить замечания Госпожнадзора. Повторные проверки показали, что в 185 пунктах 5 районов работы по очистке от сухой растительности не завершены. Второе — низкая мобильность групп на первом этапе, не позволявшая взять под контроль поджоги. — сказал Олег Климов.

И. о. министра общественной безопасности отметил, что главам муниципальных образований до 1 июля нужно устранить все нарушения, а Главное управление лесами должно принять необходимые действия по ряду комплексов. Среди них: налаживание авиапатрулирования, введение системы «Лесной дозор», комплексов по прикрытию Зеленого пояса вокруг Челябинска в рамках подготовки к ШОС и БРИКС и создание ранцевого резерва. Кроме того, Олег Климов предложил вернуться к инициативе по отказу от весенней охоты.

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