На мосту в Ленинском районе Челябинска образовалась пробка

Затор вызван ремонтными работами.

Сегодня утром, 7 августа, многие челябинские автомобилисты столкнулись с проблемой. Они просто не могут выехать в Ленинский район по транспортному мосту.

Пользователи социальных сетей опубликовали кадры того, как движение с моста в сторону Доватора почти полностью встало из-за дорожных работ. По словам очевидцев, там закрыта половина съезда. Жители были возмущены тем, что не было никакого предупреждения о начале работ.

Однако, учитывая то, что затор был вызван ремонтом в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на улице участке от улицы Воровского до Степана Разина можно сделать вывод, что все работы будут проводиться постепенно до даты сдачи объекта, который намечен на октябрь этого года. Полную информацию обо всех дорогах, которые претерпят изменения благодаря нацпроекту, можно узнать по этой интерактивной карте.